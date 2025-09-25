Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что России пора завершить конфликт на Украине

Глава США Дональд Трамп считает, что России пора прекратить боевые действия на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: Life.ru

«Думаю, (для России. — Прим. Life.ru) настало время остановиться (в конфликте на Украине. — Прим. Life.ru)», — сказал Трамп.

Его слова прозвучали в рамках обсуждения международной ситуации с турецким коллегой. Политик не уточнил, какие конкретные шаги, по его мнению, должна предпринять Москва.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что при поддержке Европейского союза Украина обладает потенциалом для возвращения территорий, входивших в её состав на момент обретения независимости. При этом глава Белого дома рекомендовал Киеву проявлять терпение и добиваться финансовой поддержки от европейских партнёров и НАТО для реализации этой цели. Кремль отреагировал на заявление Дональда Трампа о шансах Украины вернуть территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире заявил, что американский лидер, по всей видимости, основывался на версии событий, изложенной Владимиром Зеленским, которая и стала причиной такой оценки. Песков подчеркнул, что Кремль не может согласиться со всем, что сказал глава Белого дома.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше