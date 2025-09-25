Ричмонд
Минюст США поручил прокурорам расследовать деятельность фонда Сороса

Соответствующий документ направлен окружным прокурорам в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Детройте и Мэриленде.

Источник: Аргументы и факты

Минюст США поручил федеральным прокурорам подготовить планы расследования в отношении фонда американского миллиардера Джорджа Сороса Open Society Foundations*. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на копию внутренней директивы.

Уточняется, что документ направлен окружным прокурорам в Калифорнии, Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Мэриленде и Детройте. В нем содержатся указания рассмотреть широкий спектр возможных обвинений в отношении фонда Сороса.

По данным издания, соответствующее распоряжение может указывать на готовность Министерства юстиции США следовать призывам главы государства Дональда Трампа, который ранее публично требовал уголовного преследования финансиста и его сторонников.

Напомним, ранее историк Николай Стариков сообщил, что Дональд Трамп, угрожая известному миллиардеру Джорджу Соросу, лишь посылает сигналы тем, кто за ним стоит.

*Организация признана нежелательной в России.

