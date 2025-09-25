Минюст США поручил прокурорам расследовать деятельность фонда Сороса

Узнать больше по теме

Джордж Сорос: биография финансиста, инвестора и филантропа

На протяжении многих десятилетий имя американского бизнесмена Джорджа Сороса находится в центре внимания мировых СМИ. Его личность окутана множеством мифов и слухов: выяснили, чем известен этот общественный деятель и к каким политическим событиям и финансовым процессам он причастен.