Минюст США поручил прокурорам расследовать деятельность фонда Сороса

Минюст США поручил федеральным прокурорам подготовить планы расследования в отношении фонда американского миллиардера Джорджа Сороса Open Society Foundations*. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на копию внутренней директивы.
Уточняется, что документ направлен окружным прокурорам в Калифорнии, Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Мэриленде и Детройте. В нем содержатся указания рассмотреть широкий спектр возможных обвинений в отношении фонда Сороса.
По данным издания, соответствующее распоряжение может указывать на готовность Министерства юстиции США следовать призывам главы государства Дональда Трампа, который ранее публично требовал уголовного преследования финансиста и его сторонников.
Напомним, ранее историк Николай Стариков сообщил, что Дональд Трамп, угрожая известному миллиардеру Джорджу Соросу, лишь посылает сигналы тем, кто за ним стоит.
*Организация признана нежелательной в России.