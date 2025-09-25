Лавров: НАТО и ЕС руками Украины объявили России войну и прямо в ней участвуют

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну руками Украины, они уже прямо в ней участвуют. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) «Группы двадцати», информирует ТАСС.
Глава российской дипломатии отметил, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН — это «проявление неоколониальных амбиций, которое ведет к росту глобальной нестабильности, множит региональные конфликты».
«Наглядный пример — спровоцированный коллективным Западом кризис в Украине, руками которого НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют», — сказал Лавров на мероприятии, которое проходит на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
«В этом же ряду и эскалация на Ближнем Востоке, — продолжил министр. — Беспрецедентная гуманитарная катастрофа в Газе уже унесла жизни 65 тыс. человек, а некоторые сотрудники ООН, которые выполняют функции на ближневосточном направлении, говорят, что есть оценки, которые свидетельствуют о том, что жертв в 10 раз больше».-0-