Лавров: НАТО и ЕС руками Украины объявили России войну и прямо в ней участвуют

«В этом же ряду и эскалация на Ближнем Востоке, — продолжил министр. — Беспрецедентная гуманитарная катастрофа в Газе уже унесла жизни 65 тыс. человек, а некоторые сотрудники ООН, которые выполняют функции на ближневосточном направлении, говорят, что есть оценки, которые свидетельствуют о том, что жертв в 10 раз больше».-0-