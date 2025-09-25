Ричмонд
Лукашенко сообщил, что «Орешник» направляется в Белоруссию

В конце 2024 года Александр Лукашенко обратился с просьбой о размещении ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о транспортировке комплекса «Орешник» в республику. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами.

«Уже в пути, все будет нормально», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о размещении комплекса на территории Белоруссии.

Ранее, 21 ноября 2023 года, Россия провела испытание «Орешника», поразив крупный объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

Особенностью комплекса средней дальности является то, что при групповом применении его удар сопоставим по эффективности с ядерным оружием, при этом «Орешник» не классифицируется как оружие массового поражения.

В конце 2024 года Александр Лукашенко обратился с просьбой о размещении ракетного комплекса «Орешник» на территории республики. Военные специалисты России и Белоруссии уже провели работу по выбору позиций для размещения комплекса.

