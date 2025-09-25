Стало известно, в какую тюрьму поместят Николя Саркози: подробнее

Бывшего лидера Франции Николя Саркози отправят в парижскую тюрьму Санте для отбывания наказания. Там он должен отсидеть пять лет. Об этом информирует радиостанция RTL со ссылкой источник из тюрьмы.
«Бывший президент (Франции Саркози — прим. ред.) вызван к прокурору Национальной финансовой прокуратуры (PNF) 13 октября. Прокурор сообщит ему дату его первого дня заключения. Затем у него будет время вернуться домой, прежде чем оказаться в тюрьме Санте», — сообщает радио.
Уточняется, что там уже подготовлена для него камера. Она будет размещена в блоке, предназначенном для «уязвимых лиц». В местное прессе этот блок называют «VIP», так как туда сажают известных персон ради их безопасности.
Ранее KP.RU писал, что Николя Саркози был осужден судом Парижа на пять лет заключения. Его приговор вынесен по делу о ливийском финансировании президентской кампании 2007 года.