Премьер Эфиопии предложил Путину провести следующую встречу в Аддис-Абебе

Владимир Путин, в свою очередь, назвал Эфиопию надежным партнером России.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести следующую встречу в Аддис-Абебе. Его слова приводит агентство РИА Новости.

«Прошел почти год с нашей встречи в Казани в рамках саммита БРИКС. Надеюсь, наша следующая встреча пройдет в Аддис-Абебе. Это будет исторически важное событие», — заявил Абий Ахмед в ходе переговоров с главой РФ.

Владимир Путин, в свою очередь, назвал Эфиопию надежным партнером России в Африке, отметив, что отношения между странами развиваются поступательно, объем взаимной торговли увеличивается.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин провел неформальную встречу с руководителями иностранных делегаций — участниками Глобального атомного форума в Москве.