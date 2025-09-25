Премьер Эфиопии предложил Путину провести следующую встречу в Аддис-Абебе

«Прошел почти год с нашей встречи в Казани в рамках саммита БРИКС. Надеюсь, наша следующая встреча пройдет в Аддис-Абебе. Это будет исторически важное событие», — заявил Абий Ахмед в ходе переговоров с главой РФ.