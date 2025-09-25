Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков допустил, что Трамп может «подыгрывать» лидерам других стран на встречах

Американский лидер Дональд Трамп, иногда переходя к резким заявлениям в адрес РФ по итогам переговоров с иностранными лидерами, может таким образом «подыгрывать» своим собеседникам.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

При этом он не согласился со словами, что такие заявления глава Белого дома делает постоянно.

«Ну, не постоянно, Да, на Генассамблее [ООН] беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю. Но картина гораздо более сложная, я бы сказал», — отметил Ушаков.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме вновь выразил разочарование своим российским коллегой Владимиром Путиным.

21 сентября американский лидер заявил, что разочарован президентом РФ в свете отсутствия прогресса в переговорах и пообещал снижать цены на нефть, чтобы «автоматически» остановить российско-украинский конфликт.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше