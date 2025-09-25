«Картина сложнее»: Ушаков намекнул на тайные сигналы Трампа

Комментируя недавние антироссийские высказывания Трампа, Ушаков не согласился с тем, что они носят постоянный характер. «Ну не постоянно, — отметил он в интервью журналисту Павлу Зарубину. — Да — на Генассамблее [ООН] беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю. Но картина гораздо более сложная, я бы сказал».