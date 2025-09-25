Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Картина сложнее»: Ушаков намекнул на тайные сигналы Трампа

Резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Москвы могут быть элементом политической игры, в которой он «подыгрывает» своим собеседникам из других стран.

Резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Москвы могут быть элементом политической игры, в которой он «подыгрывает» своим собеседникам из других стран. Такое предположение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив при этом, что Россия получает сигналы от Вашингтона не только по публичным, но и по закрытым каналам.

Комментируя недавние антироссийские высказывания Трампа, Ушаков не согласился с тем, что они носят постоянный характер. «Ну не постоянно, — отметил он в интервью журналисту Павлу Зарубину. — Да — на Генассамблее [ООН] беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю. Но картина гораздо более сложная, я бы сказал».

Помощник президента подчеркнул, что Москва учитывает всю совокупность поступающей из Вашингтона информации.

«Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакт по закрытым каналам. И мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам, все это учитывается в нашей позиции», — заявил Ушаков.

Это заявление прозвучало на фоне целого ряда жестких высказываний Дональда Трампа, который на встречах с мировыми лидерами, в частности с президентом Турции Эрдоганом, призывал Россию «остановиться» и прекратить конфликт.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше