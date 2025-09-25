«Картина сложнее»: Ушаков намекнул на тайные сигналы Трампа

Резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Москвы могут быть элементом политической игры, в которой он «подыгрывает» своим собеседникам из других стран. Такое предположение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив при этом, что Россия получает сигналы от Вашингтона не только по публичным, но и по закрытым каналам.
Комментируя недавние антироссийские высказывания Трампа, Ушаков не согласился с тем, что они носят постоянный характер. «Ну не постоянно, — отметил он в интервью журналисту Павлу Зарубину. — Да — на Генассамблее [ООН] беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю. Но картина гораздо более сложная, я бы сказал».
Помощник президента подчеркнул, что Москва учитывает всю совокупность поступающей из Вашингтона информации.
«Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакт по закрытым каналам. И мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам, все это учитывается в нашей позиции», — заявил Ушаков.
Это заявление прозвучало на фоне целого ряда жестких высказываний Дональда Трампа, который на встречах с мировыми лидерами, в частности с президентом Турции Эрдоганом, призывал Россию «остановиться» и прекратить конфликт.