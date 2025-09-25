ГД в I чтении приняла законопроект о переименовании трёх городов в Чечне

Ранее глава Республики Чечня Рамзан Кадыров рассказал о впечатляющих успехах по борьбе с безработицей в регионе. Политик заявил, что под его управлением этот показатель снизился в 17 раз, а добиться этого удалось за счёт развития малого и среднего бизнеса, туризма и крупных инвестпроектов.