ГД в I чтении приняла законопроект о переименовании трёх городов в Чечне

Город Серноводское предлагается переименовать в Серноводск, поскольку текущее название не соответствует статусу населённого пункта. Шелковскую планируется назвать Тереком из-за расположения на берегу одноимённой реки, а Наурскую — в Невре, что с чеченского языка переводится как «север» и отражает географическое положение города.
В пояснительных записках указано, что переименование проводится в соответствии с федеральным законом, позволяющим изменять названия географических объектов при несоответствии их орфографическим нормам или отсутствии связи с местными особенностями.
Ранее глава Республики Чечня Рамзан Кадыров рассказал о впечатляющих успехах по борьбе с безработицей в регионе. Политик заявил, что под его управлением этот показатель снизился в 17 раз, а добиться этого удалось за счёт развития малого и среднего бизнеса, туризма и крупных инвестпроектов.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.