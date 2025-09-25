Ушаков: Трамп может «подыгрывать» лидерам других стран на встречах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, чьи высказывания в адрес Москвы порой становились достаточно резкими после переговоров с иностранными коллегами, возможно, таким образом, временно «подыгрывал» под взгляды своих собеседников. Такое мнение озвучил помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Дипломат опроверг утверждение журналиста о систематичности подобных заявлений со стороны Трампа. «Ну не постоянно. Да, на Генассамблее беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю. Но картина гораздо более сложная, я бы сказал», — отметил Ушаков.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Дональда Трампа, где тот охарактеризовал Россию как «бумажного тигра». Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Россия скорее представляет собой медведя, а не тигра.