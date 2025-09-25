Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: Трамп может «подыгрывать» лидерам других стран на встречах

Дипломат не согласился со словами о том, что американский лидер постоянно делает резкие заявления в адрес Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, чьи высказывания в адрес Москвы порой становились достаточно резкими после переговоров с иностранными коллегами, возможно, таким образом, временно «подыгрывал» под взгляды своих собеседников. Такое мнение озвучил помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Дипломат опроверг утверждение журналиста о систематичности подобных заявлений со стороны Трампа. «Ну не постоянно. Да, на Генассамблее беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю. Но картина гораздо более сложная, я бы сказал», — отметил Ушаков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Дональда Трампа, где тот охарактеризовал Россию как «бумажного тигра». Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Россия скорее представляет собой медведя, а не тигра.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше