Ли Чжэ Мен сообщил, что КНДР завершает создание межконтинентальной ракеты

Южнокорейский президент Ли Чжэ Мен сообщил, что Корейская народно-демократическая республика (КНДР) завершает создание межконтинентальной баллистической ракеты. Страна сейчас находится на финальной стадии. Его цитирует местное агентство Ренхап.
«Ли заявил, что Северная Корея находится на последнем этапе разработки МБР», — передает агентство слова политика.
Ли Чжэ Мен убежден, что данная военная техника крайне опасна. По его мнению, Северная Корея нацелен использовать ракету против Соединенных Штатов. Поэтому южнокорейский лидер предупреждает Вашингтон о серьезной угрозе.
Ранее председатель КНДР Ким Чен Ын заявлял, что готов рассмотреть возможность переговоров с Америкой, если Белый дом перестанет требовать от его государства отказаться от ядерной программы. Северокорейский лидер подчеркнул, что у него сохранились хорошие воспоминания о главе США Дональде Трампе, с которым он последний раз встречался в 2019 году.