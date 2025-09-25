Ричмонд
Ли Чжэ Мен сообщил, что КНДР завершает создание межконтинентальной ракеты

Ли Чжэ Мен утверждает, что КНДР намерена использовать межконтинентальную ракету против США.

Источник: Комсомольская правда

Южнокорейский президент Ли Чжэ Мен сообщил, что Корейская народно-демократическая республика (КНДР) завершает создание межконтинентальной баллистической ракеты. Страна сейчас находится на финальной стадии. Его цитирует местное агентство Ренхап.

«Ли заявил, что Северная Корея находится на последнем этапе разработки МБР», — передает агентство слова политика.

Ли Чжэ Мен убежден, что данная военная техника крайне опасна. По его мнению, Северная Корея нацелен использовать ракету против Соединенных Штатов. Поэтому южнокорейский лидер предупреждает Вашингтон о серьезной угрозе.

Ранее председатель КНДР Ким Чен Ын заявлял, что готов рассмотреть возможность переговоров с Америкой, если Белый дом перестанет требовать от его государства отказаться от ядерной программы. Северокорейский лидер подчеркнул, что у него сохранились хорошие воспоминания о главе США Дональде Трампе, с которым он последний раз встречался в 2019 году.

