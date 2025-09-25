Ли Чжэ Мен сообщил, что КНДР завершает создание межконтинентальной ракеты

Ранее председатель КНДР Ким Чен Ын заявлял, что готов рассмотреть возможность переговоров с Америкой, если Белый дом перестанет требовать от его государства отказаться от ядерной программы. Северокорейский лидер подчеркнул, что у него сохранились хорошие воспоминания о главе США Дональде Трампе, с которым он последний раз встречался в 2019 году.