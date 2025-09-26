«Проблема была общегородская». Вице-губернатор Ирина Потехина извинилась за сбой в работе электронного дневника

Хочу принести извинения всем родителям Петербурга. В этом году мы пережили тяжелый месяц, когда мы переходили на новую систему через регистрацию в «Госуслугах». Это потребовало очень серьезной перепрошивки всех наших цифровых систем. Они зависали, сбоили. Действительно, чистая правда, что мы огромное количество жалоб получили на сбой в работе электронных дневников.
Курирующий образование вице-губернатор добавила, что сейчас работа электронных дневников нормализована, однако, может быть, остались какие-то единичные случаи. Тем, кто столкнулся с этим, Потехина посоветовала обратиться в школу, где IT-специалисты должны решить оставшиеся проблемы.
«Проблема с переустановкой электронного дневника, с перезагрузкой его, она решена… Проблема была общегородская», — отметила Ирина Потехина.
Также вице-губернатор Петербурга уточнила, что переход на регистрацию электронных дневников при помощи «Госуслуг» — это требование федерального закона.