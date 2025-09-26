«Проблема была общегородская». Вице-губернатор Ирина Потехина извинилась за сбой в работе электронного дневника

Хочу принести извинения всем родителям Петербурга. В этом году мы пережили тяжелый месяц, когда мы переходили на новую систему через регистрацию в «Госуслугах». Это потребовало очень серьезной перепрошивки всех наших цифровых систем. Они зависали, сбоили. Действительно, чистая правда, что мы огромное количество жалоб получили на сбой в работе электронных дневников.