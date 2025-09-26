Ричмонд
«Проблема была общегородская». Вице-губернатор Ирина Потехина извинилась за сбой в работе электронного дневника

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина принесла извинения родителям города за проблемы в работе электронного дневника. Об этом она заявила в четверг, 25 сентября, в ходе прямой линии. Трансляция проводилась в группе правительства Петербурга во «ВКонтакте».

Хочу принести извинения всем родителям Петербурга. В этом году мы пережили тяжелый месяц, когда мы переходили на новую систему через регистрацию в «Госуслугах». Это потребовало очень серьезной перепрошивки всех наших цифровых систем. Они зависали, сбоили. Действительно, чистая правда, что мы огромное количество жалоб получили на сбой в работе электронных дневников.

рассказала Потехина

Курирующий образование вице-губернатор добавила, что сейчас работа электронных дневников нормализована, однако, может быть, остались какие-то единичные случаи. Тем, кто столкнулся с этим, Потехина посоветовала обратиться в школу, где IT-специалисты должны решить оставшиеся проблемы.

«Проблема с переустановкой электронного дневника, с перезагрузкой его, она решена… Проблема была общегородская», — отметила Ирина Потехина.

Также вице-губернатор Петербурга уточнила, что переход на регистрацию электронных дневников при помощи «Госуслуг» — это требование федерального закона.