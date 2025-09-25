Ричмонд
Замруководителя Госдепа в ходе заседания G20 не упомянула украинский конфликт

Заместитель госсекретаря США по политическим отношениям Эллисон Хукер в ходе заседания G20 ни разу не упомянула украинский конфликт.

Заместитель госсекретаря США по политическим отношениям Эллисон Хукер в ходе заседания G20 ни разу не упомянула украинский конфликт.

Хукер говорила, что под председательством США организация уйдет от вопросов «инклюзивности и гендерного равенства», чтобы уделить много внимания укреплению экономик государств.

G20 (группа двадцати, или, как ее иногда называют в России, «большая двадцатка» — клуб правительств и руководителей центральных банков государств с самой развитой или развивающейся экономикой. В совокупности государства-члены представляют 85 процентов мирового валового национального продукта, 75 процентов мировой торговли и две трети населения планеты.

Членами клуба являются Россия, Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Франция, ФРГ, Италия, Южная Корея, Япония, Аргентина, Австралия, США, Канада, Великобритания, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция и Мексика, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективные участники.

