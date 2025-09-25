Замруководителя Госдепа в ходе заседания G20 не упомянула украинский конфликт

G20 (группа двадцати, или, как ее иногда называют в России, «большая двадцатка» — клуб правительств и руководителей центральных банков государств с самой развитой или развивающейся экономикой. В совокупности государства-члены представляют 85 процентов мирового валового национального продукта, 75 процентов мировой торговли и две трети населения планеты.