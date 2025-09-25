Заставить весь мир: почему Трамп требует от Турции, ЕС и Индии отказаться от российской нефти

Трамп призывал страны Евросоюза и Индию прекратить импорт российской нефти, считая это «несправедливым по отношению к США». Он также предложил ввести пошлины 50−100% на китайские товары, обвиняя Пекин и Нью-Дели в «поддержке продолжения украинского конфликта». В августе он ввел 25%-ные пошлины на индийскую нефть, повысив общий уровень пошлин для Индии до 50%. Несмотря на это, Индия продолжает закупать нефть от стран ОПЕК+ по низким ценам.