Заставить весь мир: почему Трамп требует от Турции, ЕС и Индии отказаться от российской нефти

Трамп заявил, что Европа заплатила России за нефть более миллиарда евро за прошедший год.
Президент США Дональд Трамп призвал своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана прекратить закупки российской нефти. Для американского лидера такие обращения не являются новыми: он уже высказывался с подобными требованиями и в адрес европейских стран. В чем причины такой риторики американского президента — в материале URA.RU.
Призыв к Эрдогану.
Трамп призвал Эрдогана отказаться от закупок российской нефти в свете украинского конфликта. Об этом он сказал на встрече с президентом Турции в Белом доме, подчеркнув хорошие отношения между США и Турцией.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОтказ от нефти и покупка истребителей: о чем говорили Трамп и Эрдоган в Белом доме.
Почему Трамп выступает против поставок российской нефти.
Трамп призывал страны Евросоюза и Индию прекратить импорт российской нефти, считая это «несправедливым по отношению к США». Он также предложил ввести пошлины 50−100% на китайские товары, обвиняя Пекин и Нью-Дели в «поддержке продолжения украинского конфликта». В августе он ввел 25%-ные пошлины на индийскую нефть, повысив общий уровень пошлин для Индии до 50%. Несмотря на это, Индия продолжает закупать нефть от стран ОПЕК+ по низким ценам.
Венгрия против, но Трамп не отступает.
Ранее Трамп также выражал надежду на возможный отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он подчеркнул, что намерен лично обсудить этот вопрос с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, прекращение энергетического сотрудничества с Москвой станет одним из условий поддержки мирных инициатив в Европе.
Вскоре после призыва Трампа состоялся телефонный разговор между американским президентом и главой венгерского правительства. В ходе беседы стороны обсудили вопросы энергетики, глобальной экономики, торговых тарифов, а также ситуацию вокруг конфликта на Украине. Детали переговоров двух лидеров не раскрываются, однако в правительстве США отмечают, что диалог был «конструктивным и содержательным».
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт поддерживает усилия США по мирному урегулированию конфликта, но не может отказаться от российских энергоресурсов по экономическим и географическим причинам. Сийярто пояснял, что альтернативных поставщиков для Венгрии на сегодняшний день нет, а национальная энергетическая безопасность зависит от стабильных поставок из России.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВенгрия решила сотрудничать с Россией в сфере энергетики.
Кремль дал ответ.
Представитель президента РФ Дмитрий Песков объяснил позицию американского лидера тем, что тот действует как бизнесмен и старается обеспечить своей стране максимальную выгоду и заставить другие страны покупать американские энергоресурсы. По словам пресс-секретаря российского лидера, Россия успешно переориентирует поставки своих энергоресурсов с европейских на восточные рынки.
Песков отметил, что для Москвы премиальными рынками становятся страны Азии, а не Европы, и экспортные потоки уже перенаправлены в этом направлении. «Самое простое — это заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ. И, избегая каких-то замысловатых дипломатических приемов, он, собственно, идет вперед», — заявил представитель Кремля.