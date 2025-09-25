NYT: Минюст США поручил расследовать деятельность фонда Сороса

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп объявил о планах начать расследование в отношении Джорджа Сороса. Американский лидер обвинил крупного спонсора Демократической партии в финансировании протестов. По его словам, участники акций протеста «получают деньги за свою деятельность от Сороса и других людей».-0-