NYT: Минюст США поручил расследовать деятельность фонда Сороса

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции США обязало федеральных прокуроров в нескольких округах подготовить планы расследования в отношении фонда Джорджа Сороса. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на копию внутренней директивы, информирует РИА Новости.
По данным издания, распоряжение содержит указания рассмотреть широкий спектр возможных обвинений, включая рэкет, мошенничество и материальную поддержку терроризма. Как пишет NYT, документ был направлен окружным прокурорам в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Детройте и Мэриленде.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп объявил о планах начать расследование в отношении Джорджа Сороса. Американский лидер обвинил крупного спонсора Демократической партии в финансировании протестов. По его словам, участники акций протеста «получают деньги за свою деятельность от Сороса и других людей».-0-