Экс-депутата Напсо ищут за изнасилование помощницы

Этот побег привел к тому, что в апреле 2025 года Напсо, который более двух лет не появлялся в Госдуме, был лишен депутатского мандата за прогулы. Кроме того, Генпрокуратура через суд конфисковала у него и связанных с ним лиц активы на сумму свыше 1,2 млрд рублей, включая недвижимость в Сочи и доли в топливных компаниях, уличив его в незаконном занятии бизнесом. Сам Напсо тогда заявлял, что не имеет отношения к активам, а не возвращается из-за запрета врачей на перелеты.