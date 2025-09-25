Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RTL: Экс-президента Франции Саркози отправят в VIP-блок в тюрьме Санте

Экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать срок заключения в парижской тюрьме Санте. Соответствующая информация была распространена радиостанцией RTL со ссылкой на тюремный источник.

Источник: Life.ru

«Бывший президент вызван к прокурору Национальной финансовой прокуратуры (PNF) 13 октября. Прокурор сообщит ему дату его первого дня заключения. Затем у него будет время вернуться домой, прежде чем явиться в тюрьму Санте. В этой тюрьме, расположенной в центре Парижа, для бывшего главы государства уже подготовлена камера», — передаёт радио.

Издание уточняет, что камера для Саркози находится в специализированном блоке для уязвимых лиц, который в прессе часто называют «VIP-блоком», поскольку там содержатся известные личности для обеспечения их безопасности.

Напомним, сегодня французский суд приговорил Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по обвинению в сговоре с экс-главой Ливии Мауммаром Каддафи в 2007 году. Также политика обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Также, согласно постановлению суда бывший французский лидер должен носить электронный браслет, что является прецедентом в судебной практике республики.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.