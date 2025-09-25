Ричмонд
Ушаков заявил, что Россия учитывает сигналы, которые идут от Штатов

Россия учитывает сигналы от США и по публичным, и по закрытым каналам.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва принимает во внимание сигналы, поступающие от США. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам. И мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам», — пояснил Ушаков.

Ранее он также предположил, что резкие высказывания Дональда Трампа в адрес Москвы могли быть временным «подыгрыванием» взглядам иностранных собеседников.

