Аресты, цензура, русофобия: Захарова высказалась о предвыборной кампании в Молдавии

Захарова также указала на прямое вмешательство Евросоюза в избирательный процесс на фоне бездоказательных обвинений в адрес России. «Только в июне-сентябре Кишинёв посетило более 20 европейских политиков и чиновников, которые открыто агитировали в пользу конкретных политических сил», — отметила она.