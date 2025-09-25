Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предстоящие 28 сентября парламентские выборы в Молдавии «самыми антидемократическими» за всю 34-летнюю историю независимости страны. В своем заявлении она обвинила правящие круги Кишинева и их европейских спонсоров в использовании «всего спектра тоталитарных механизмов».
«Предшествовавшая им электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики», — заявила Захарова в своем Телеграм-канале.
По ее словам, для сохранения власти в ход пошли аресты и обыски для устранения конкурентов, закрытие независимых, в первую очередь русскоязычных, СМИ и внесудебное преследование несогласных.
Захарова также указала на прямое вмешательство Евросоюза в избирательный процесс на фоне бездоказательных обвинений в адрес России. «Только в июне-сентябре Кишинёв посетило более 20 европейских политиков и чиновников, которые открыто агитировали в пользу конкретных политических сил», — отметила она.
Кульминацией антироссийской кампании, по мнению представителя МИД, стал немотивированный отказ в аккредитации наблюдателям из России в составе миссии ОБСЕ.
«Иными словами, власти настолько боятся выборов, что препятствуют и выдвижению кандидатов, и участию в голосовании, и наблюдению за ним», — резюмировала Захарова, выразив надежду, что результаты голосования все же отразят «истинную волю жителей страны».
