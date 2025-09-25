Мерц призвал выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России

Он считает, что кредит нужно использовать исключительно на закупку военной техники для Украины, а не на покрытие расходов общего бюджета страны. Кроме этого, правительства ЕС должны принимать решения о закупках совместно с Киевом, отметил канцлер. По словам Мерца, средства могли бы обеспечить «военную устойчивость Украины на несколько лет».