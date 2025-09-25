Ушаков: Трамп резкими заявлениями может подыгрывать лидерам других стран

Видео © Telegram / ЗАРУБИН.
«Не постоянно, на Генассамблее [ООН] беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю. Но картина гораздо более сложная, я бы сказал», — сказал он.
Напомним, Трамп в свойственной ему резкой манере вновь изменил позицию по украинскому конфликту. Он заявил, что Россия ведёт бесцельную борьбу, назвав при этом Россию «бумажным тигром». В Кремле отреагировали на выпад стойко, напомнив, что Россию называют медведем и этот зверь — настоящий.
