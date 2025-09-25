Ричмонд
RTL: Саркози поместят в тюрьму Санте

Камера Саркози будет находиться в блоке для лиц, нуждающихся в особой защите.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Франции Николя Саркози будет отбывать наказание в парижской тюрьме Санте, сообщает радиостанция RTL со ссылкой источник в пенитенциарной системе.

Парижский суд вынес приговор Саркози, назначив ему пятилетний тюремный срок в связи с делом о финансировании его предвыборной кампании 2007 года из ливийских источников. Экс-президент выразил намерение обжаловать данное решение.

Согласно сообщениям, бывший глава государства должен явиться к прокурору Национальной финансовой прокуратуры, который объявит ему дату начала отбывания наказания. После этого Саркози получит возможность вернуться домой до того, как приступит к отбыванию срока в тюрьме Санте, где для него уже подготовлена отдельная камера.

Камера будет находиться в блоке для лиц, нуждающихся в особой защите, который часто называют «VIP-блоком», так как туда помещают известных лиц для обеспечения их безопасности.

Ранее Саркози также сообщил о своей готовности отбывать наказание, в то же время подчеркивая свою непричастность к преступлению.