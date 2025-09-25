Трамп заявил об усугубляющемся расколе американского общества из-за левых

Президент США Дональд Трамп заявил, что проблема поляризации общества в стране усугубляется из-за радикально настроенных левых.
Американский президент сказал, что левым в США не следует «заводить» правых, поскольку они «не станут мириться».
Трамп заявил, что «не хотел бы эскалации», поскольку считает себя «президентом всех американцев».
