Цифра, которую скрывал Киев: Алаудинов заявил о 1,7 млн потерь ВСУ

Как напоминает РИА Новости, информация о подобных потерях впервые появилась в августе. Тогда хакерская группировка KillNet заявила, что ей удалось взломать базу данных генерального штаба ВСУ, в которой содержались сведения о погибших и пропавших без вести с 2022 года. Именно в этих данных и фигурировала цифра в 1,7 миллиона человек.