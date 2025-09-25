Тут и похоронят: Брошенный боец ВСУ в слезах записал предсмертное видео

Ранее стало известно, что ВСУ отправляют на Купянское направление женщин в составе беспилотных подразделений. Речь идёт об отрядах «Ахиллес» и «Небесная Мара». О необычном пополнении стало известно ещё месяц назад, также женщин в рядах украинских войск замечали и на соседних участках зоны СВО.