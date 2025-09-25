Навроцкий заявил, что будет добиваться размещения в Польше ядерного оружия США

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что, как и его предшественник Анджей Дуда, будет добиваться размещения на польской территории американского ядерного оружия по программе НАТО Nuclear Sharing. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету Fakt.
«Обладание ядерным оружием и присоединение к программе Nuclear Sharing было бы хорошим решением для безопасности поляков. Я чувствую себя обязанным делать все, что принесет безопасность Польше», — ответил Навроцкий на соответствующий вопрос журналиста в ходе интервью изданию. «Потенциальное ядерное оружие для польского государства не означало бы эскалацию потенциального конфликта или агрессии, а означало бы то, что поляки чувствовали бы себя безопаснее», — отметил он.
Предыдущий президент Польши (2015−2025) Анджей Дуда с 2023 года неоднократно призывал Соединенные Штаты разместить ядерное оружие в стране по программе Nuclear Sharing. В частности, в марте 2025 года он утверждал, что обсуждал этот вопрос со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. На тот момент глава польского государства отмечал, что считает очевидным такой шаг со стороны президента США Дональда Трампа. В свою очередь, Соединенные Штаты и НАТО пока еще ни разу не подтверждали такую возможность.
Nuclear Sharing — это программа государств — членов НАТО по размещению и хранению американского ядерного арсенала в Европе. Она предусматривает, что не имеющие ядерного оружия страны могут разместить его на своей территории, участвовать в связанных с этой сферой учениях. -0-