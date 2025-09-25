Навроцкий заявил, что будет добиваться размещения в Польше ядерного оружия США

Предыдущий президент Польши (2015−2025) Анджей Дуда с 2023 года неоднократно призывал Соединенные Штаты разместить ядерное оружие в стране по программе Nuclear Sharing. В частности, в марте 2025 года он утверждал, что обсуждал этот вопрос со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. На тот момент глава польского государства отмечал, что считает очевидным такой шаг со стороны президента США Дональда Трампа. В свою очередь, Соединенные Штаты и НАТО пока еще ни разу не подтверждали такую возможность.