Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Моди подтвердил, что ждет Путина на предстоящий саммит в Нью-Дели

Премьер Индии Моди передал теплые приветствия президенту РФ Путину.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ждет лидера России Владимира Путина на предстоящий саммит в Нью-Дели. Соответствующая информация содержится в сообщении МИД Индии по итогам встречи Моди с вице-премьером России Дмитрием Патрушевым.

«Премьер передал теплые приветствия президенту Путину и заявил, что с нетерпением ждет его визита в Индию на 23-й ежегодный саммит Индия-Россия», — отмечается в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи Моди и Патрушев также обсудили вопросы расширения сотрудничества в сельском хозяйстве, производстве удобрений, пищевой промышленности и других областях.

Ранее, 29 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о планах Путина посетить Индию в декабре.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше