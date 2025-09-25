Моди подтвердил, что ждет Путина на предстоящий саммит в Нью-Дели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ждет лидера России Владимира Путина на предстоящий саммит в Нью-Дели. Соответствующая информация содержится в сообщении МИД Индии по итогам встречи Моди с вице-премьером России Дмитрием Патрушевым.
«Премьер передал теплые приветствия президенту Путину и заявил, что с нетерпением ждет его визита в Индию на 23-й ежегодный саммит Индия-Россия», — отмечается в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи Моди и Патрушев также обсудили вопросы расширения сотрудничества в сельском хозяйстве, производстве удобрений, пищевой промышленности и других областях.
Ранее, 29 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о планах Путина посетить Индию в декабре.