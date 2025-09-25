Трамп опять заявил, что разочарован Путиным

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп признавал, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. Политик отметил, что ждал более продуктивного диалога с Москвой, поскольку рассчитывал на личные доверительные отношения с Владимиром Путиным. По словам американского лидера, его российский визави не оправдал этих ожиданий.