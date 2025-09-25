В Вологодской области опровергли задержание замгубернатора Родионова

Администрация Вологодской области официально заявила, что сообщения о задержании и обысках у заместителя губернатора, министра экономического развития Дмитрия Родионова, опубликованные в ряде средств массовой информации, не соответствуют действительности.
Родионов продолжает исполнять свои должностные обязанности в прежнем объеме. Днем он также принял участие в оперативном совещании, которое проходило под руководством губернатора и транслировалось в прямом эфире.
Ранее ряд СМИ обнородовал информацию о том, что в отношении Родионова якобы были проведены следственные действия, связанные с его предыдущей работой в должности вице-премьера правительства Республики Карелия. Однако они не получили официального подтверждения.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области сотрудники УФСБ задержали заместителя директора Северо-Кавказского филиала ведомственной охраны Минтранса. Его подозревают в получении взяток.