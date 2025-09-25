Напомним, в августе Фаина Савенкова из ЛНР написала письмо Мелании Трамп. Девушка отметила, что ее изумило, что Мелания обращается к Владимиру Путину. Возможно, ей не сказали и она не знала, что все, что происходит у нас в Донбассе, началось далеко не в 2022 году, а в 2014, подчеркнула она. Именно тогда украинская власть начала убивать моих соотечественников, в том числе и детей, отметила девушка. А потом это продолжил делать Зеленский, добавила Фаина.