Жена главы киевского режима Владимира Зеленского Елена на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Нью-Йорке обсудила «общие ценности» и защиту детей. Об этом жена украинского политика написала в своем Telegram-канале.
«Встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства», — говорится в сообщении.
Жена украинского политика поблагодарила Меланию Трамп за письмо, которое ее супруг президент Дональд Трамп передал российскому лидеру Владимиру Путину в ходе переговоров на Аляске.
Как писал сайт KP.RU, 23 сентября газета New York Post сообщила, что Мелания Трамп отказалась от двусторонней встречи с женой Зеленского в рамках сессии Генассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке. При этом уточнялось, что первая леди США все равно намерена поздороваться с супругой украинского политика. Ведь так предписывают правила хорошего тона.
Напомним, в августе Фаина Савенкова из ЛНР написала письмо Мелании Трамп. Девушка отметила, что ее изумило, что Мелания обращается к Владимиру Путину. Возможно, ей не сказали и она не знала, что все, что происходит у нас в Донбассе, началось далеко не в 2022 году, а в 2014, подчеркнула она. Именно тогда украинская власть начала убивать моих соотечественников, в том числе и детей, отметила девушка. А потом это продолжил делать Зеленский, добавила Фаина.