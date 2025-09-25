Ли Чжэ Мен заявил, что КНДР находится на последнем этапе разработки МБР

Глава Южной Кореи Ли Чжэ Мен выступил с заявлением, что КНДР находится на последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом пишет агентство Ренхап.
По его информации, речь идет о ракете, которая может нанести удар по территории Соединенных Штатов.
«Разработка межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерные бомбы и достигать США, теперь сводится только к технологии входа в плотные слои атмосферы», — заявил президент Южной Кореи.
При этом, как отметил глава государства, межконтинентальная баллистическая ракета КНДР не угрожает Сеулу и национальной безопасности Южной Кореи.
Напомним, ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что Соединенным Штатам следует признать новые реалии для переговоров с КНДР.