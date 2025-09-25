Паслер отправил в отставку вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова

61-летний Олег Чемезов является уроженцем Свердловска. Его карьера включает должность первого заместителя губернатора Тюменской области в 2004—2005 годах. Затем он перешёл в корпоративный сектор, где с 2005 по 2006 год занимал позицию вице-президента и директора департамента по взаимодействию с федеральными органами власти в ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». Накануне возвращения в государственные структуры Свердловской области Чемезов на протяжении шести лет, с 2013 по 2019 год, возглавлял правление УК «Партиком».