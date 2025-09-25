Паслер отправил в отставку вице-губернатора Свердловской области Чемезова

В качестве ответчика по этому делу указан Олег Чемезов. Его бывшая жена Ирина Чемезова также участвует в деле как третье лицо. Чемезов сам подтвердил журналистам, что его счета заморозили из-за этого судебного процесса. Этот процесс был оспорен его адвокатом.