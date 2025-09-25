Паслер отправил в отставку вице-губернатора Свердловской области Чемезова

Губернатор Свердловской области Денис Паслер, уволил Олега Чемезова с должности вице-губернатора. Об этом сообщил департамент информационной политики региона в четверг, 25 сентября.
«Указом губернатора Олег Чемезов освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области с 25 сентября 2025 года», — заявили в ведомстве.
Генеральная прокуратура России подала в суд иск, требуя забрать в государственную собственность большую энергетическую компанию «Облкоммунэнерго». Эта компания находится в Свердловской области. По данным из иска, настоящими владельцами компании являются Артем Биков, раньше работавший советником у Анатолия Чубайса, главы РАО «ЕЭС», и его партнер Алексей Бобров.
В качестве ответчика по этому делу указан Олег Чемезов. Его бывшая жена Ирина Чемезова также участвует в деле как третье лицо. Чемезов сам подтвердил журналистам, что его счета заморозили из-за этого судебного процесса. Этот процесс был оспорен его адвокатом.