Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Эрдоган может прямо сейчас повлиять на урегулирование по Украине

Президент США заявил, что турецкий лидер занимает очень нейтральную позицию.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган способен повлиять на прекращение украинского конфликта.

«Я думаю, он (Эрдоган. — Прим. ред.) может оказать большое влияние, если захочет, прямо сейчас», — ответил Трамп на вопрос о позиции Анкары в конфликте.

Президент США добавил, что Эрдоган «очень нейтрален».

Ранее сообщалось, что Трамп провел встречу в Эрдоганом в Белом доме. Во время беседы президент Соединенных Штатов попросил Анкару прекратить закупки нефти у Российской Федерации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше