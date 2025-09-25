Трамп: Эрдоган может прямо сейчас повлиять на урегулирование по Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган способен повлиять на прекращение украинского конфликта.
«Я думаю, он (Эрдоган. — Прим. ред.) может оказать большое влияние, если захочет, прямо сейчас», — ответил Трамп на вопрос о позиции Анкары в конфликте.
Президент США добавил, что Эрдоган «очень нейтрален».
Ранее сообщалось, что Трамп провел встречу в Эрдоганом в Белом доме. Во время беседы президент Соединенных Штатов попросил Анкару прекратить закупки нефти у Российской Федерации.
