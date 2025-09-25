На сегодняшний день безвозвратные потери ВСУ составляют 1,7 миллиона человек. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«Мы уже знаем, что миллион семьсот тысяч человек в безвозвратных потерях они уже имеют», — сказал офицер.
По его словам, сколько ВСУ могут воевать — это тоже вопрос такой, риторический.
Как писал сайт KP.RU, 20 августа российские хакеры из группировок Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini, взломав базу данных Генштаба ВСУ, выяснили, что за все время проведения спецоперации украинская армия потеряла 1 миллион 721 тысячу человек погибшими и пропавшими без вести.
В тот же день Киев попытался откреститься от этой информации об утечке сведений о погибших и пропавших без вести боевиках, назвав эти сведения фейком.
Напомним, в сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли в ходе своего так называемого контрнаступления уже 71,5 тысячи военнослужащих.