Рыженков: Запад создает «силиконовый занавес» в области искусственного интеллекта

«Наверное, ни дня не проходит без заголовков в прессе об очередном прорыве в использовании искусственного интеллекта. Да, это так. Прогресс в этой области открывает до сих пор немыслимые перспективы развития практически по всем направлениям человеческой жизнедеятельности: в борьбе с изменением климата, голодом, неизлечимыми болезнями и так далее. Однако не все так радужно и обещающе, поскольку искусственный интеллект — это как пресловутый меч о двух концах», — отметил Максим Рыженков.