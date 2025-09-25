Рыженков: Запад создает «силиконовый занавес» в области искусственного интеллекта

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный Запад создает «силиконовый занавес» в области искусственного интеллекта. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил 25 сентября на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.
Открытые дебаты на площадке ООН были организованы по инициативе Республики Корея и посвящены искусственному интеллекту, международному миру и безопасности.
Беларусь поддержала инициативу Китая о создании всемирной организации сотрудничества в области ИИ.
«Наверное, ни дня не проходит без заголовков в прессе об очередном прорыве в использовании искусственного интеллекта. Да, это так. Прогресс в этой области открывает до сих пор немыслимые перспективы развития практически по всем направлениям человеческой жизнедеятельности: в борьбе с изменением климата, голодом, неизлечимыми болезнями и так далее. Однако не все так радужно и обещающе, поскольку искусственный интеллект — это как пресловутый меч о двух концах», — отметил Максим Рыженков.
Министр в этой связи выделил некоторые основные вызовы. Прежде всего он коснулся попыток так называемого коллективного Запада исключить остальные страны из процессов развития и освоения искусственного интеллекта, полагая, что эта технология позволит ему обеспечить свое военное и экономическое превосходство.
«По сути, в этой области создается новый занавес — на сей раз не идеологический, а технологический — “силиконовый”, который должен разделить Запад и другой мир — Глобальное Большинство — и вернуть страны Глобального Большинства в новый неоколониализм. Убеждены, что это путь в никуда, если не в пропасть для всего человечества», — заявил белорусский дипломат.
Максим Рыженков подчеркнул, что искусственный интеллект должен быть достоянием для всех стран без исключения. Только так эта технология будет служить на благо мира и развития.
Глава МИД также высказался по проблематике применения ИИ в военной области. «Неутихающие вооруженные конфликты способствуют опережающему развитию военных технологий. Современные конфликты — это войны беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия и смертоносных автономных систем вооружений, которые могут обладать самообучающейся функцией, свойственной искусственному интеллекту. Есть реальный риск, что алгоритмы искусственного интеллекта в системах вооружений на определенном этапе станут самостоятельно принимать решения», — отметил министр.
Он напомнил, что на этот счет снято немало технотриллеров — от «Военных игр», когда компьютерная игра чуть не приводит к запуску ядерных ракет, до «Терминатора», когда система «Скайнет» решает уничтожить человечество.
«Недавно Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что, имея способность к самообучению, этот инструмент (искусственный интеллект) может погубить человечество, если выпустить его из-под контроля. Об этом говорили многие в эти дни, — заметил дипломат. — Это все подводит нас к ключевому вопросу — искусственный интеллект должен быть подконтрольным человеку».-0-