Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет AMRAAM

Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет AMRAAM на $1,23 млрд.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии до 400 управляемых ракет класса «воздух-воздух» AIM-120D-3 AMRAAM и сопутствующего оборудования на сумму 1,23 миллиарда долларов, заявило в четверг Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона.

Сделка включает также комплектующие, запасные части, системы шифрования, учебное оборудование и поддержку эксплуатации. Основным подрядчиком выступит корпорация RTX.

По данным DSCA, поставки призваны укрепить оборонный потенциал Германии в рамках программы по эксплуатации истребителей F-35 и расширить возможности НАТО по планированию и совместным операциям. В агентстве подчеркнули, что продажа не изменит принципиальным образом военный баланс в регионе.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше