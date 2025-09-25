Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет AMRAAM

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии до 400 управляемых ракет класса «воздух-воздух» AIM-120D-3 AMRAAM и сопутствующего оборудования на сумму 1,23 миллиарда долларов, заявило в четверг Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона.
Сделка включает также комплектующие, запасные части, системы шифрования, учебное оборудование и поддержку эксплуатации. Основным подрядчиком выступит корпорация RTX.
По данным DSCA, поставки призваны укрепить оборонный потенциал Германии в рамках программы по эксплуатации истребителей F-35 и расширить возможности НАТО по планированию и совместным операциям. В агентстве подчеркнули, что продажа не изменит принципиальным образом военный баланс в регионе.