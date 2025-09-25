Рютте не считает, что странам НАТО нужно сразу сбивать самолеты РФ

«Наши военачальники, наши пилоты истребителей могут сделать все необходимое для обеспечения безопасности наших людей. Если нет прямой угрозы, они сопроводят эти самолеты из воздушного пространства альянса, — добавил Рютте. — Если есть прямая угроза, то они могут в конечном счете пойти на крайнюю меру». На вопрос журналиста, идет ли речь о том, чтобы попытаться сбить упомянутый самолет, Рютте ответил: «Если необходимо». Рютте подчеркнул, что, по его мнению, нужна «спокойная и коллективная реакция со стороны НАТО».