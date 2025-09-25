Рютте не считает, что странам НАТО нужно сразу сбивать самолеты РФ

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса в случае нарушения российскими самолетами их воздушного пространства должны оценить угрозу, а не сразу же пытаться сбить их. Такую позицию изложил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире телеканала CNN.
«Если происходит вторжение в воздушное пространство, в конечном счете вы можете принять самые жесткие решения, если необходимо, если ваши люди под угрозой. Если нет, вы сопроводите эти самолеты из вашего [воздушного пространства]», — сказал он.
«Наши военачальники, наши пилоты истребителей могут сделать все необходимое для обеспечения безопасности наших людей. Если нет прямой угрозы, они сопроводят эти самолеты из воздушного пространства альянса, — добавил Рютте. — Если есть прямая угроза, то они могут в конечном счете пойти на крайнюю меру». На вопрос журналиста, идет ли речь о том, чтобы попытаться сбить упомянутый самолет, Рютте ответил: «Если необходимо». Рютте подчеркнул, что, по его мнению, нужна «спокойная и коллективная реакция со стороны НАТО».
Генсек альянса не согласился с подходом, при котором в случае нарушения воздушного пространства нужно сразу же принять крайние меры. По его словам, следует «всегда оценивать опасность в данный момент». Рютте заверил, что в альянсе «нет разногласий относительно этого».
Президент США Дональд Трамп 23 сентября утвердительно ответил на вопрос журналистов, должны ли страны НАТО сбивать российскую авиацию в случае нарушения их воздушного пространства. «Да, я так считаю», — ответил Трамп. На уточняющий вопрос о том, готовы ли США оказать в этом содействие своим союзникам по НАТО, Трамп пояснил, что это «зависит от обстоятельств».