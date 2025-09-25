Ричмонд
Глава Свердловской области Паслер снял с должности вице-губернатора Чемезова

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отправил в отставку вице-губернатора Олега Чемезова. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Указом губернатора Олег Чемезов освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области с 25 сентября 2025 года, — добавили в сообщении.

18 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Дмитрий Козак по собственному желанию решил покинуть пост заместителя главы администрации президента России Владимира Путина.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением снял заместителя главы Росмолодежи Павла Абрамова с занимаемой должности. Он был на этом посту с 28 мая 2020 года.

Кроме того, 13 августа Владимир Путин назначил Михаила Петракова новым послом России в Австралии. Помимо этого, новым генеральным консулом России в Дубае назначили Максима Владимирова. Также глава государства подписал указ, согласно которому новым послом России в Бельгии стал Денис Гончар.

