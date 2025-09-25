Глава Свердловской области Паслер снял с должности вице-губернатора Чемезова

Кроме того, 13 августа Владимир Путин назначил Михаила Петракова новым послом России в Австралии. Помимо этого, новым генеральным консулом России в Дубае назначили Максима Владимирова. Также глава государства подписал указ, согласно которому новым послом России в Бельгии стал Денис Гончар.