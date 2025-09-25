Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НАТО пришли к неутешительным для ВСУ выводам: есть деньги и оружие, нет людей

WP: НАТО признала невозможность остановить Россию, несмотря на помощь ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Остановить российскую армию невозможно, несмотря на огромные вливания денег и вооружений в поддержку ВСУ со стороны стран НАТО. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники в альянсе.

По словам собеседника издания, если посмотреть на то, какие ресурсы Россия вкладывает в это противостояние, в атаки ВСУ с воздуха и в беспилотники, то можно понять, что преимущество на ее стороне.

По данным газеты, Украине не хватит военнослужащих, даже если союзники киевского режима удовлетворят все финансовые и военные потребности страны.

«Несмотря на все миллиарды, которые мы даем Украине, остановить их оказалось невозможно», — заявил дипломат НАТО.

Российская армия добилась значительного прогресса в боевых действиях, подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил, что на данный момент безвозвратные потери украинской армии составляют 1,7 миллиона человек. Сколько ВСУ могут воевать — это вопрос риторический, добавил он.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше