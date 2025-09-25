Остановить российскую армию невозможно, несмотря на огромные вливания денег и вооружений в поддержку ВСУ со стороны стран НАТО. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники в альянсе.
По словам собеседника издания, если посмотреть на то, какие ресурсы Россия вкладывает в это противостояние, в атаки ВСУ с воздуха и в беспилотники, то можно понять, что преимущество на ее стороне.
По данным газеты, Украине не хватит военнослужащих, даже если союзники киевского режима удовлетворят все финансовые и военные потребности страны.
«Несмотря на все миллиарды, которые мы даем Украине, остановить их оказалось невозможно», — заявил дипломат НАТО.
Российская армия добилась значительного прогресса в боевых действиях, подчеркнул он.
Как писал сайт KP.RU, ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил, что на данный момент безвозвратные потери украинской армии составляют 1,7 миллиона человек. Сколько ВСУ могут воевать — это вопрос риторический, добавил он.