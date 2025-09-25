«Лишь 11%»: вера украинцев в военную победу обрушилась

В украинском обществе произошел кардинальный перелом настроений: вера в военное решение конфликта рухнула, а запрос на мирные переговоры стал «огромным». Об этом в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил директор украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.
«Запрос на переговоры огромный. Он был совершенно другим в начале войны. В начале войны мы были очень сплочёнными — 73% говорили, что нужно воевать до возвращения Крыма и Донбасса. Но с каждым новым замером, когда война затягивалась, мы пришли к совершенно противоположному мнению», — констатировал социолог.
Согласно последним данным, украинское общество разделилось: около 60% выступают за поиск компромисса на переговорах, и лишь треть продолжает настаивать на освобождении всех территорий военным путем.
Однако, как подчеркивает Антипович, когда социологи задают вопрос о наиболее реалистичном сценарии, цифры меняются еще драматичнее. «Уже 80% украинцев говорят, что нужно искать компромиссное решение с привлечением других стран», — отмечает он.
При этом только 11% опрошенных верят, что войну можно завершить исключительно военным способом. Из тех, кто видит выход в дипломатии, 20% готовы на прямые переговоры с Россией, а 60% — на переговоры при посредничестве других государств.
В то же время Антипович сделал оговорку: речь не идет о капитуляции. «Но это не про мир любой ценой. Никакого мира любой ценой. Это не про восстановление отношений с россиянами. При каких условиях мы можем согласиться (на мир)? Только при условии предоставления надёжных гарантий безопасности», — заключил глава «Рейтинга».
