«Лишь 11%»: вера украинцев в военную победу обрушилась

В то же время Антипович сделал оговорку: речь не идет о капитуляции. «Но это не про мир любой ценой. Никакого мира любой ценой. Это не про восстановление отношений с россиянами. При каких условиях мы можем согласиться (на мир)? Только при условии предоставления надёжных гарантий безопасности», — заключил глава «Рейтинга».