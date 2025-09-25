Ричмонд
Замглавы Госдепа Хукер не упомянула конфликт на Украине на заседании G20

Хукер акцентировала внимание на приоритетах деятельности G20.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер в своем выступлении на встрече министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» (G20) не коснулась темы украинского конфликта, передает РИА Новости.

В рамках заседания, проходившего в рамках Генассамблеи ООН, Хукер акцентировала внимание на приоритетах деятельности G20 и предстоящего председательства Соединенных Штатов в данной организации.

Хукер подчеркнула, что администрация президента Дональда Трампа призывает членов G20 вернуться к основополагающим принципам, способствующим экономической кооперации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что риторика США не противоречит желанию завершить конфликт на Украине.

