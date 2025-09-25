Хуситы заявили об увеличении числа жертв израильского удара по Сане

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв израильского удара по столице Йемена Сане возросло до восьми, более 140 человек получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения в правительстве, сформированном мятежным движением «Ансар Аллах».
«В результате израильской атаки в четверг погибли восемь мирных жителей, еще 142 человека получили ранения. Силы гражданской обороны и спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами», — говорится в заявлении подконтрольного хуситам ведомства. −0-