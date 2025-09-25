Путин назвал встречу с и. о. президента Мьянмы возможностью «сверить часы»

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном в Москве является возможностью «сверить часы» по вопросам двустороннего сотрудничества.
Российский лидер напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены более 70 лет назад и развиваются на протяжении десятилетий.
Он также отметил, что во время визита Мин Аун Хлайна в Россию в марте был подписан ряд документов, реализация которых сейчас находится в работе.
«Правительства с обеих сторон работают напряженно над реализацией наших договоренностей. Сегодня у нас есть возможность обсудить, как продвигается работа по этим направлениям», — сказал Путин на встрече в Кремле.
Ранее сообщалось, что Путин с иностранными лидерами посетил выставку в музее «Атом».