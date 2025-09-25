Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США одобрили возможную продажу Германии ракет AMRAAM на $1,23 млрд

Соглашение предусматривает предоставление запчастей и обслуживание.

Источник: Аргументы и факты

Госдеп Соединенных Штатов дал согласие на потенциальную поставку Германии до 400 ракет «воздух—воздух» AIM-120D-3 AMRAAM и сопутствующих компонентов общей стоимостью 1,23 млрд долларов, сообщает агентство DSCA, относящееся к ведомству Пентагона.

Соглашение предусматривает предоставление запчастей, элементов шифрования, учебных материалов и обслуживание. Ответственным исполнителем выступает компания RTX.

В DSCA уточнили, что данная сделка направлена на повышение обороноспособности Германии в рамках программы эксплуатации истребителей F-35, а также на усиление потенциала НАТО. При этом подчеркивается, что поставка не окажет значительного влияния на стратегический военный баланс в регионе.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поставки американского вооружения на Украину продолжатся без перебоев, а финансовое обеспечение этих поставок возьмут на себя союзники США.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше