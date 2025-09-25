США одобрили возможную продажу Германии ракет AMRAAM на $1,23 млрд

Госдеп Соединенных Штатов дал согласие на потенциальную поставку Германии до 400 ракет «воздух—воздух» AIM-120D-3 AMRAAM и сопутствующих компонентов общей стоимостью 1,23 млрд долларов, сообщает агентство DSCA, относящееся к ведомству Пентагона.
Соглашение предусматривает предоставление запчастей, элементов шифрования, учебных материалов и обслуживание. Ответственным исполнителем выступает компания RTX.
В DSCA уточнили, что данная сделка направлена на повышение обороноспособности Германии в рамках программы эксплуатации истребителей F-35, а также на усиление потенциала НАТО. При этом подчеркивается, что поставка не окажет значительного влияния на стратегический военный баланс в регионе.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поставки американского вооружения на Украину продолжатся без перебоев, а финансовое обеспечение этих поставок возьмут на себя союзники США.