Росатом и Эфиопия подписали план действий по строительству АЭС

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин заявил об укреплении сотрудничества России и Эфиопии во всех направлениях — от торговли до гуманитарных программ. Президент подчеркнул, что двусторонние отношения демонстрируют позитивную динамику, а межправительственная комиссия работает всё активнее. Он добавил, что поддерживает постоянный контакт с премьер-министром Эфиопии и положительно оценил визиты делегаций обеих стран.