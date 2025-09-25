Трамп заявил, что раскол общества в США продолжается

Американский президент Дональд Трамп предупредил, что проблема поляризации общества в Соединенных Штатах будет только усиливаться, сообщает Fox News.
Таким образом он прокомментировал инцидент с вооруженным нападением на сотрудников миграционной и таможенной службы в Далласе, штат Техас.
«Радикальные левые силы являются источником этой проблемы, и ситуация будет только ухудшаться», — подчеркнул глава государства.
Трамп уточнил, что не видит позитивных последствий от действий, предпринимаемых радикалами.
Напомним, что ранее Трампа раскритиковали за танцы на поминальной службе по Чарли Кирку.
