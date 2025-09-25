Ричмонд
Трамп предложил арабским странам новый план мира для сектора Газа

Трамп представил новый план по Газе. Он предусматривает постоянное прекращение огня, вывод израильской армии, освобождение всех заложников и ввод международных сил из арабских и мусульманских стран, выяснила FT.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп представил новый план урегулирования конфликта в секторе Газа, в котором предусмотрено установление постоянного прекращения огня, освобождение всех заложников и ввод международных сил стабилизации, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

План был озвучен на арабских и мусульманских стран на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На встрече с Трампом присутствовали лидеры и официальные лица из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Иордании, Катара, Турции и Индонезии.

Израиль, согласно плану, должен будет отвести свои войска на позиции временного перемирия, действовавшего с января по март, а затем полностью покинуть территорию после ввода сил стабилизации, составленного из военнослужащих арабских и мусульманских государств. При этом палестинское движение ХАМАС исключено из управления сектором, а принудительное переселение жителей Газы исключено.

По данным источников газеты, документ включает 21 пункт и предлагает создать международный надзорный орган, который будет курировать работу временного палестинского комитета по управлению Газой. Эта структура будет управлять Газой в течение временного периода, в нее войдут представители Палестинской национальной администрации (ПНА).

В материале говорится, что главы арабских государств положительно отреагировали на изложенный план, однако указали на необходимость большего вовлечения ПНА в руководство Газой. В то же время остается открытым вопрос, примет ли предложенные условия премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который ранее не раз заявлял, что «не будет работать» с Палестинской администрацией.

По словам специального посланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, план учитывает интересы как Израиля, так и соседних стран, и выразил надежду на скорый «прорыв в переговорах».

В мае 2025 года года Израиль начал новое масштабное наступление в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона», ХАМАС после этого решил вернуться к переговорам о прекращении огня. США ведут с начала года переговоры с ХАМАС по урегулированию конфликта в секторе Газа, включая вопросы освобождения заложников и долговременного перемирия.

В конце сентября Fox News узнал о личном письме ХАМАС Трампу с условием для освобождения половины израильских заложников — взамен предлагается гарантировать 60-дневное прекращение огня.

