Трамп предложил арабским странам новый план мира для сектора Газа

В материале говорится, что главы арабских государств положительно отреагировали на изложенный план, однако указали на необходимость большего вовлечения ПНА в руководство Газой. В то же время остается открытым вопрос, примет ли предложенные условия премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который ранее не раз заявлял, что «не будет работать» с Палестинской администрацией.