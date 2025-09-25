Польша призвала своих граждан срочно уехать из Белоруссии

В МИД Польши заявили, что эвакуация в случае закрытия границ или других ЧП может оказаться крайне затруднительной или вовсе невозможной. Поэтому гражданам посоветовали воспользоваться любыми доступными способами, чтобы как можно скорее вернуться на родину.