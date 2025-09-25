Лавров: НАТО и ЕС ведут войну против России руками Украины

Глава российской дипломатии также затронул ситуацию на Ближнем Востоке, отметив беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе, где, по разным оценкам, число жертв может в десять раз превышать официальные данные. Лавров констатировал, что ни один из соседей Израиля не может чувствовать себя в безопасности.