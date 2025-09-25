Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз ведут настоящую войну против России, используя Украину как инструмент. Об этом он заявил на совещании министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати.
По его словам, Запад уже прямо участвует в этом конфликте. Лавров подчеркнул, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН является «проявлением неоколониальных амбиций», ведущим к росту глобальной нестабильности и умножению региональных конфликтов. Он назвал кризис на Украине «наглядным примером», спровоцированным коллективным Западом.
Глава российской дипломатии также затронул ситуацию на Ближнем Востоке, отметив беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе, где, по разным оценкам, число жертв может в десять раз превышать официальные данные. Лавров констатировал, что ни один из соседей Израиля не может чувствовать себя в безопасности.
В своем выступлении Лавров напомнил о приближении двух эпохальных юбилеев: 80-летия со дня сокрушения германского нацизма и японского милитаризма, в победе над которыми ключевую роль сыграл Советский Союз. Министр подчеркнул, что опора на принципы Устава ООН является залогом мирного развития всех государств, передает ТАСС.
Ранее авторы издания Myśl Polska выразили мнение, что польское правительство намеренно убеждает граждан в неизбежности войны с РФ, манипулируя общественным мнением и разжигая враждебность.